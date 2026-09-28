DAX 40-Wert Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 540.00 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.185 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 25.09.2026 94.52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 510.40 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.48 Prozent verringert.

Der Marktwert von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft betrug jüngst 64.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch