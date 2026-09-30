Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Unter der Lupe
|
30.09.2026 22:30:39
So schätzen die Analysten die Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie abgegeben.
Im abgelaufenen Monat haben 20 Experten ihre Einschätzung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie veröffentlicht.
18 Experten raten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 824,60 USD, was einem Anstieg von 99,42 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von 725,18 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|875,00 USD
|20,66
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|920,00 USD
|26,87
|24.09.2026
|RBC Capital Markets
|770,00 USD
|6,18
|24.09.2026
|RBC Capital Markets
|770,00 USD
|6,18
|23.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|820,00 USD
|13,08
|22.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|875,00 USD
|20,66
|22.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|820,00 USD
|13,08
|10.09.2026
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
30.09.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Abend Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Meta launches enterprise AI business seeking to cash in on vast spending (Financial Times)
|
28.09.26
|Meta-Aktie im Minus: Gerichts-Urteil zu Cambridge Analytica im Fokus (AWP)
|
25.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)