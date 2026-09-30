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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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Unter der Lupe 30.09.2026 22:30:39

So schätzen die Analysten die Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie abgegeben.

Meta Platforms
608.26 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 20 Experten ihre Einschätzung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie veröffentlicht.

18 Experten raten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zu kaufen, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 824,60 USD, was einem Anstieg von 99,42 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie von 725,18 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.875,00 USD20,6628.09.2026
JP Morgan Chase & Co.920,00 USD26,8724.09.2026
RBC Capital Markets770,00 USD6,1824.09.2026
RBC Capital Markets770,00 USD6,1823.09.2026
JP Morgan Chase & Co.820,00 USD13,0822.09.2026
Jefferies & Company Inc.875,00 USD20,6622.09.2026
JP Morgan Chase & Co.820,00 USD13,0810.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4793 18.12.2026 153822385
Long 12.3665 17.06.2027 160421049
Long 40.3883 18.12.2026 155497005
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2122 11.00 160880128
Long 9.6184 7.58 160236950
Long 15.1456 3.59 160421394
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.585 11.71 160187822
Short 9.6163 7.11 160644412
Short 15.9463 2.98 160644411
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -29.67 150316530
Long 10 -20.88 150316532
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: mundissima / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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