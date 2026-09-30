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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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Aktienprognosen 30.09.2026 18:00:38

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
467.12 CHF -3.16%
Kaufen Verkaufen

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten analysiert.

1 Analyst empfiehlt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 562,60 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 60,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 502,40 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.550,00 EUR9,4728.09.2026
Jefferies & Company Inc.600,00 EUR19,4323.09.2026
DZ BANK--18.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)565,00 EUR12,4608.09.2026
RBC Capital Markets500,00 EUR-0,4804.09.2026
Barclays Capital598,00 EUR19,0304.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
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