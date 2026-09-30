Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten analysiert.

1 Analyst empfiehlt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 562,60 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 60,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 502,40 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 550,00 EUR 9,47 28.09.2026 Jefferies & Company Inc. 600,00 EUR 19,43 23.09.2026 DZ BANK - - 18.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 565,00 EUR 12,46 08.09.2026 RBC Capital Markets 500,00 EUR -0,48 04.09.2026 Barclays Capital 598,00 EUR 19,03 04.09.2026

Redaktion finanzen.ch