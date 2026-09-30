Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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30.09.2026 18:00:38
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie.
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten analysiert.
1 Analyst empfiehlt die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 562,60 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 60,20 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie von 502,40 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|550,00 EUR
|9,47
|28.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|600,00 EUR
|19,43
|23.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|18.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|565,00 EUR
|12,46
|08.09.2026
|RBC Capital Markets
|500,00 EUR
|-0,48
|04.09.2026
|Barclays Capital
|598,00 EUR
|19,03
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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