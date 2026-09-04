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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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04.09.2026 10:24:39

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
494.97 CHF -0.83%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 576 auf 598 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari schaute am Donnerstag zurück auf die Berichtssaison der europäischen Versicherungsbranche nach dem ersten Halbjahr. Die positiven Überraschungen hätten bei genauerem Hinsehen qualitativ nicht überzeugt. Geringere Großschäden und aktuell günstige Marktbewertungen hätten grundlegend schwächere Trends maskiert, so die Expertin. Die vorhandenen Mittel blieben üppig, ihre Verwendung bleibe allerdings unklar. Letztlich sorge der Sektor aktuell angesichts fehlender Gewinndynamik und angemessener Bewertung für wenig Begeisterung./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 21:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
598.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
525.80 € 		Abst. Kursziel*:
13.73%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
526.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.60%
Analyst Name::
Claudia Gaspari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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