Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 550 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Rückversicherungspreise fielen inzwischen schneller, schrieb Philip Kett am Freitag. Vor diesem Hintergrund zweifelten die Anleger an den strategischen Zielen der Münchner. Kett geht aber davon aus, dass sie erreicht werden. Die Umsetzungsrisiken müssten allerdings bei den Eigenkapitalkosten berücksichtigt werden.

Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:21 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.5 Prozent auf 512.80 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7.25 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 26’632 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 4.4 Prozent. Am 12.11.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.