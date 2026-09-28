Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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28.09.2026 11:37:44
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie durch Jefferies & Company Inc..
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 550 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Rückversicherungspreise fielen inzwischen schneller, schrieb Philip Kett am Freitag. Vor diesem Hintergrund zweifelten die Anleger an den strategischen Zielen der Münchner. Kett geht aber davon aus, dass sie erreicht werden. Die Umsetzungsrisiken müssten allerdings bei den Eigenkapitalkosten berücksichtigt werden.
Aktienanalyse online: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 11:21 Uhr stieg die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0.5 Prozent auf 512.80 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 7.25 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 26’632 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2026 4.4 Prozent. Am 12.11.2026 dürfte Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|DZ BANK
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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