BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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19.08.2026 17:58:18
Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind
Beim DAX standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.
Am Mittwoch schloss der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 26’129.78 Punkten ab. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.191 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.068 Prozent auf 26’146.12 Punkte an der Kurstafel, nach 26’128.36 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des DAX betrug 26’187.82 Punkte, das Tagestief hingegen 26’063.37 Zähler.
So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1.36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bewegte sich der DAX bei 24’830.98 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 24’400.65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der DAX einen Stand von 24’423.07 Punkten auf.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6.48 Prozent zu Buche. Bei 26’573.50 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2.52 Prozent auf 74.84 EUR), QIAGEN (+ 2.05 Prozent auf 37.59 EUR), SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.90 EUR), Symrise (+ 1.58 Prozent auf 87.56 EUR) und BASF (+ 1.57 Prozent auf 51.79 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Infineon (-3.95 Prozent auf 54.98 EUR), Rheinmetall (-2.88 Prozent auf 1’178.80 EUR), Hannover Rück (-2.19 Prozent auf 250.60 EUR), MTU Aero Engines (-2.06 Prozent auf 365.90 EUR) und HOCHTIEF (-1.94 Prozent auf 425.00 EUR).
DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6’095’131 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 215.187 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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