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LUS-DAX-Kursverlauf 19.08.2026 17:58:18

XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten

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Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0.10 Prozent) bei 26’109.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’066.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26’199.00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 24’816.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’330.00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 24’349.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.28 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2.52 Prozent auf 74.84 EUR), QIAGEN (+ 2.05 Prozent auf 37.59 EUR), SAP SE (+ 1.86) Prozent auf 185.90 EUR), Symrise (+ 1.58 Prozent auf 87.56 EUR) und BASF (+ 1.57 Prozent auf 51.79 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-3.95 Prozent auf 54.98 EUR), Rheinmetall (-2.88 Prozent auf 1’178.80 EUR), Hannover Rück (-2.19 Prozent auf 250.60 EUR), MTU Aero Engines (-2.06 Prozent auf 365.90 EUR) und HOCHTIEF (-1.94 Prozent auf 425.00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’095’131 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 215.187 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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