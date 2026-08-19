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DAX aktuell 19.08.2026 09:28:14

DAX-Handel aktuell: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

BASF
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Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.04 Prozent leichter bei 26’119.03 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.191 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.068 Prozent auf 26’146.12 Punkte an der Kurstafel, nach 26’128.36 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26’103.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’153.14 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 1.40 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der DAX bei 24’830.98 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24’400.65 Punkten gehandelt. Der DAX stand vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 24’423.07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.44 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit BASF (+ 1.18 Prozent auf 51.59 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.73 Prozent auf 29.07 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.72 Prozent auf 376.30 EUR), Brenntag SE (+ 0.62 Prozent auf 61.26 EUR) und Daimler Truck (+ 0.51 Prozent auf 45.21 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Scout24 (-2.10 Prozent auf 74.60 EUR), Infineon (-1.29 Prozent auf 56.50 EUR), QIAGEN (-0.75 Prozent auf 36.56 EUR), Rheinmetall (-0.69 Prozent auf 1’205.40 EUR) und SAP SE (-0.69 Prozent auf 181.24 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 522’049 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 215.187 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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