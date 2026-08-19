Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.05 Prozent leichter bei 26’115.48 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.191 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.068 Prozent stärker bei 26’146.12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’128.36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’071.57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’187.82 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1.41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der DAX 24’830.98 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der DAX 24’400.65 Punkte auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 24’423.07 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.42 Prozent zu. Bei 26’573.50 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell BASF (+ 2.06 Prozent auf 52.04 EUR), Merck (+ 1.97 Prozent auf 139.45 EUR), Symrise (+ 1.81 Prozent auf 87.76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.78 Prozent auf 74.30 EUR) und Brenntag SE (+ 1.54 Prozent auf 61.82 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3.31 Prozent auf 1’173.60 EUR), Infineon (-2.95 Prozent auf 55.55 EUR), MTU Aero Engines (-1.90 Prozent auf 366.50 EUR), HOCHTIEF (-1.43 Prozent auf 427.20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.41 Prozent auf 516.20 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’598’401 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 215.187 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch