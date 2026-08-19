Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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19.08.2026 15:58:34
Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der LUS-DAX nachmittags
Der LUS-DAX zeigt sich am dritten Tag der Woche leichter.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.21 Prozent leichter bei 26’081.00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’066.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’199.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’816.00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’330.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24’349.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 6.17 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell BASF (+ 2.06 Prozent auf 52.04 EUR), Merck (+ 1.97 Prozent auf 139.45 EUR), Symrise (+ 1.81 Prozent auf 87.76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.78 Prozent auf 74.30 EUR) und Brenntag SE (+ 1.54 Prozent auf 61.82 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-3.31 Prozent auf 1’173.60 EUR), Infineon (-2.95 Prozent auf 55.55 EUR), MTU Aero Engines (-1.90 Prozent auf 366.50 EUR), HOCHTIEF (-1.43 Prozent auf 427.20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.41 Prozent auf 516.20 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’598’401 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 215.187 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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