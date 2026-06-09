Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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Micron Technology Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 400 auf 900 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Schneider erhöhte am Montag seine Ergebnisschätzung aufgrund der besseren Berechenbarkeit der Gewinnentwicklung des KI-Konzerns. Mit Blick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal rechnet er erneut mit starken Ergebnissen. Die Erwartungen der Anleger seien allerdings enorm hoch, schrieb der Experte./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Micron Technology Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 900.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 949.28
|
Abst. Kursziel*:
-5.19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 949.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.23%
|
Analyst Name::
James Schneider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
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