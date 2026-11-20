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20.11.2026 18:00:37
Minuszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag
Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.
Um 17:58 Uhr gibt der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.82 Prozent auf 7’045.22 Punkte nach. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.791 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.209 Prozent schwächer bei 7’160.81 Punkten in den Handel, nach 7’175.83 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7’198.67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’032.66 Zählern.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 6.24 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’712.57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, stand der S&P 500 bei 7’641.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’538.76 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.72 Prozent. Bei 7’844.52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. 6’316.91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Gap (+ 13.73 Prozent auf 21.37 USD), Cognizant (+ 4.95 Prozent auf 59.10 USD), UnitedHealth (+ 4.86) Prozent auf 346.54 USD), General Mills (+ 4.84 Prozent auf 36.15 USD) und Humana (+ 4.68 Prozent auf 397.79 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Sandisk (-89.36 Prozent auf 80.34 USD), Coherent (-14.82 Prozent auf 183.10 USD), Bloom Energy (-13.02 Prozent auf 146.23 USD), Western Digital (-12.62 Prozent auf 259.34 USD) und Micron Technology (-12.43 Prozent auf 604.65 USD).
Die teuersten S&P 500-Unternehmen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 42’244’082 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.661 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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