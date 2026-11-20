Das Papier von Micron Technology gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 6,6 Prozent auf 644,98 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'110 Punkten steht. Bei 634,55 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 666,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'141'129 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Am 26.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'255,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 94,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 192,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 234,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Micron Technology am 30.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,87 USD, nach 2,83 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Micron Technology mit einem Umsatz von insgesamt 54.23 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 379,27 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 17.12.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2028-Bilanz von Micron Technology rechnen Experten am 22.12.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Micron Technology einen Gewinn von 175,61 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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