Um 20:26 Uhr ging es für die Micron Technology-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 12,0 Prozent auf 607,65 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'982 Punkten realisiert. Bei 598,02 USD markierte die Micron Technology-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 666,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6'538'859 Micron Technology-Aktien den Besitzer.

Bei 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Kursplus von 106,53 Prozent wieder erreichen. Bei 192,60 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Micron Technology-Aktie damit 215,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.09.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,87 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Micron Technology ein EPS von 2,83 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 379,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54.23 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11.32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.12.2026 veröffentlicht. Micron Technology dürfte die Q1 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 22.12.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Micron Technology im Jahr 2027 175,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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