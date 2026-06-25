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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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25.06.2026 07:42:13

Micron Technology Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron von 900 auf 1100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. James Schneider attestierte dem Chip- und KI-Konzern ein sehr starkes Quartal. Positiv seien vor allem die erzielten strategischen Vertragsabschlüsse, die die Umsatzerwartungen noch stärker absicherten, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach dem Zwischenbericht. Insgesamt sei nun etwa die Hälfte der langfristigen Umsatzerwartungen in trockenen Tüchern. Chancen und Risiken der Aktie hält er augenblicklich allerdings für ausgeglichen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 22:00 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Micron Technology-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Micron Technology-Kurs >5
Zusammenfassung: Micron Technology Inc. Neutral
Unternehmen:
Micron Technology Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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$ 1’048.51 		Abst. Kursziel*:
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Neutral 		Kurs aktuell:
$ 1’047.91 		Abst. Kursziel aktuell:
4.97%
Analyst Name::
James Schneider 		KGV*:
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