ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die Darmstädter eine Vereinbarung zum Verkauf ihres US-Geschäfts mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen an die Schweizer Lonza bekannt gegeben haben. Der Schritt, diesen kleinen Geschäftsbereich zu verkaufen, sei sinnvoll, schrieb er. Er ermögliche es Merck Life Science (LS) außerdem, sich auf die bevorstehende Integration des US-Unternehmens Bio-Techne zu konzentrieren, dessen Kauf im Juni angekündigt worden war./ck/rob/bek;