Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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Merck Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass die Darmstädter eine Vereinbarung zum Verkauf ihres US-Geschäfts mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen an die Schweizer Lonza bekannt gegeben haben. Der Schritt, diesen kleinen Geschäftsbereich zu verkaufen, sei sinnvoll, schrieb er. Er ermögliche es Merck Life Science (LS) außerdem, sich auf die bevorstehende Integration des US-Unternehmens Bio-Techne zu konzentrieren, dessen Kauf im Juni angekündigt worden war./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Neutral
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
149.70 €
|
Abst. Kursziel*:
0.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
149.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.23%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
03.11.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert am Dienstagmittag (finanzen.ch)
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03.11.26
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03.11.26
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02.11.26
|DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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31.10.26
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29.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
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29.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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Analysen zu Merck KGaA
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