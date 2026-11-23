Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Merck-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 160.95 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.213 Merck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 909.91 EUR, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 20.11.2026 auf 146.45 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9.01 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 63.67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch