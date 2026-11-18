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18.11.2026 16:19:44
Merck-Aktie erhält von DZ BANK Bewertung: Kaufen
Merck-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Peter Spengler genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA von 178 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum und Zukäufe prägten den mit Vorlage der Quartalszahlen angehobenen Ausblick, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung.
Aktienauswertung: Die Merck-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:03 Uhr um 0.1 Prozent auf 150.55 EUR nach. 73’991 Merck-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 25.3 Prozent zu Buche.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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