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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Analyst Michael Punzet hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv hervor, dass die Fortschritte für Lösungen im Bereich assistiertes und automatisiertes Fahren durch Effizienzmaßnahmen unterstützt würden. Unter anderem verwies er darauf, dass Mercedes-Benz Cars die deutschlandweite Einführung der "Point-to-Point"- Navigation, ein teilautomatisiertes Fahrsystem für den Stadtverkehr, für Anfang 2027 angekündigt habe./ck/rob/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.