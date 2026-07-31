Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2026 erhöhte Christian Frenes in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit), was er vor allem mit der Finanzdienstleistungssparte begründete. Im Auto-Kerngeschäft dagegen reduzierte er Kosten und Gegenwind in China etwas seine Ebit-Schätzung./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48.23 €
|
Abst. Kursziel*:
38.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.08%
|
Analyst Name::
Christian Frenes
|
KGV*:
-