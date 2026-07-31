Mercedes-Benz Group 44.84 CHF 2.66% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für 2026 erhöhte Christian Frenes in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzung für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit), was er vor allem mit der Finanzdienstleistungssparte begründete. Im Auto-Kerngeschäft dagegen reduzierte er Kosten und Gegenwind in China etwas seine Ebit-Schätzung./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 13:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.