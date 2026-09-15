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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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15.09.2026
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16.09.2026 07:18:55

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz in einer Branchenstudie von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil setzt in der Branche auf Volkswagen und neu auch BMW, wie er am Dienstag schrieb. Bei Mercedes fehlten zunächst die Impulse./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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