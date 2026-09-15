Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
43.04CHF
0.24CHF
0.56 %
15.09.2026
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.09.2026 07:18:55
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Mercedes-Benz Group
44.17 CHF 0.69%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz in einer Branchenstudie von 56 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil setzt in der Branche auf Volkswagen und neu auch BMW, wie er am Dienstag schrieb. Bei Mercedes fehlten zunächst die Impulse./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 16:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46.71 €
|
Abst. Kursziel*:
11.33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.06%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
15.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
15.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 gibt am Dienstagmittag nach (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)