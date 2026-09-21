Warner-Bros.-Aktie stark: Paramount erwägt Zugeständnisse

Der Unterhaltungskonzern Paramount Skydance hat eine zentrale Hürde für die Übernahme des Hollywood-Rivalen Warner Bros Discovery ausgeräumt. Paramount einigte sich mit Kalifornien und elf weiteren US-Bundesstaaten, die den rund 110 Milliarden US-Dollar schweren Deal mit einer Klage blockieren wollten.

Die Einigung sieht unter anderem vor, dass Paramount mehr Geld in die US-Filmproduktion investiert. Dazu zählen laut Berichten Investitionen von 1,5 Milliarden US-Dollar in die Produktion in Kalifornien über fünf Jahre. Zudem soll Paramount keines der beiden Studiogelände im Bundesstaat verkaufen und in Kalifornien bleiben.

Für den Nachrichtensender CNN und Paramounts Sender CBS News wurde ein neues redaktionelles Aufsichtsgremium vereinbart, das die Unabhängigkeit der beiden Redaktionen sichern soll. Das Gremium soll lediglich aus Journalisten bestehen und Managern und Aktionären nicht offenstehen.

Die Zusage von Paramount, dass die Studios zumindest in den ersten zwei Jahren nach der Fusion zusammen 30 Filme pro Jahr in Kinos bringen werden, wurde laut dem kalifornischen Generalstaatsanwalt Rob Bonta bekräftigt. In den darauffolgenden drei Jahren sollen es jeweils 32 Filme sein. Für jeden Film, um den Paramount das jährliche Ziel verfehlt, soll eine Strafe von 30 Millionen US-Dollar fällig werden.

Auch mit der Gewerkschaft der Drehbuchautoren kam es laut Bloomberg zu einer Einigung. Paramount soll demnach 17,5 Millionen US-Dollar in einen Gesundheitsfonds für Autoren einzahlen. Zudem sieht die Vereinbarung Schutzmassnahmen für Beschäftigte von CBS und CNN vor.

Zeitdruck für Paramount

Die von Kalifornien angeführten Bundesstaaten hatten in ihrer Wettbewerbsklage argumentiert, die Konzentration von Wirtschaftsmacht bei Paramount werde Hollywood und dem Geschäft von Filmtheatern schaden. Die Klage wurde von Generalstaatsanwälten aus insgesamt zwölf Bundesstaaten eingereicht. Die Einigung beseitigt nun eine der letzten grossen Hürden für den Abschluss der Übernahme.

Für Paramount drängt die Zeit: Von Oktober an muss das Unternehmen den Warner-Aktionären zusätzlich zum Kaufpreis eine tägliche Gebühr von sieben Millionen US-Dollar zahlen, wenn die Übernahme bis dahin nicht abgeschlossen wurde. Paramount hatte dies zugesagt, um Vertrauen in den Abschluss des Deals zu signalisieren.

Kontroverse um CNN

Paramount wurde vor gut einem Jahr von der Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison übernommen. Sein Sohn David Ellison, ein schon lange in Hollywood aktiver Filmproduzent, wurde Konzernchef. Er will den Rivalen Warner Bros. Discovery schlucken, um mehr Gewicht in der Branche zu gewinnen, da Paramount ein relativ kleiner Player ist.

Zum Warner-Konzern gehört auch der Nachrichtensender CNN, dessen Schicksal in Debatten um die Übernahme besonders viel Aufmerksamkeit bekam. CNN berichtet oft kritisch über US-Präsident Donald Trump . Dieser wettert häufig gegen den Sender. Larry Ellison ist als Trump-Unterstützer bekannt. Kritiker des Warner-Deals warnten deshalb davor, dass CNN unter der Kontrolle der Ellisons seine redaktionelle Unabhängigkeit verlieren könnte. Das nun vereinbarte Aufsichtsgremium soll diese Sorge adressieren.

Durchbruch in Kalifornien

Bloomberg zufolge hatten sich zunächst vier Bundesstaaten - New York, Massachusetts, Connecticut und Minnesota - gegen die mit Kalifornien ausgehandelte Vereinbarung gesperrt. Sie gaben ihren Widerstand demnach auf, nachdem Paramount und Kalifornien sich auf die Bedingungen geeinigt hatten.

Die US-Regierung hatte den Milliardendeal ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium war zu der Einschätzung gekommen, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden werde - sowohl im TV- und Streaming-Geschäft als auch bei der Filmproduktion. Die EU-Kommission billigte die Übernahme mit der Auflage, dass Paramount aus dem gemeinsamen Vertrieb von Filmen an Kinos in Europa mit Universal Pictures aussteigt.

Paramount stach Netflix aus

Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts der Branchengrösse verständigt. Doch Paramount liess nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN.

Die Paramount-Aktie verliert an der NASDAQ 0,54 Prozent auf 10,16 US-Dollar, Warner-Titel legen 10,77 Prozent auf 30,80 US-Dollar zu.

AWP