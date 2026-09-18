McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend höher

Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 248,89 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'658 Punkten tendiert. Bei 250,39 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,19 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 1'172'276 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (341,75 USD) erklomm das Papier am 03.03.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Bei 247,66 USD fiel das Papier am 18.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 0,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für McDonalds-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,50 USD ausgeschüttet werden. Am 04.08.2026 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,14 USD je Aktie generiert. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte McDonalds am 22.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 12,91 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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