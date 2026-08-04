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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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05.08.2026 07:40:17

McDonalds Overweight

McDonald's
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 280 US-Dollar gesenkt , die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Fastfood-Kette befinde sich im Wandel, schrieb John Ivankoe am Mittwoch. Der Rückfall der Aktien auf 268 Dollar bedeute nur mäßiges Aufwärtspotenzial bis zu seinem neuen Kursziel. Noch niedrigere Kurse böten daher entsprechende Gelegenheiten zum Einstieg./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:04 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 280.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 268.34 		Abst. Kursziel*:
4.35%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 268.39 		Abst. Kursziel aktuell:
4.33%
Analyst Name::
John Ivankoe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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