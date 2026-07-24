ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's vor Quartalszahlen von 365 auf 340 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern der Fast-Food-Kette dürften vom schwierigen konjunkturellen Umfeld in den USA und weltweit belastet worden sein, schrieb Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert. Dennoch sollte die Marke weltweit gut positioniert sein, um bis ins Jahr 2027 Marktanteile zu gewinnen./rob/edh/jha/;