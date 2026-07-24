McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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McDonalds Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's vor Quartalszahlen von 365 auf 340 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern der Fast-Food-Kette dürften vom schwierigen konjunkturellen Umfeld in den USA und weltweit belastet worden sein, schrieb Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert. Dennoch sollte die Marke weltweit gut positioniert sein, um bis ins Jahr 2027 Marktanteile zu gewinnen./rob/edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 269.86
|
Abst. Kursziel*:
25.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 270.30
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.79%
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Analyst Name::
Dennis Geiger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu McDonald's Corp.
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16:29
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