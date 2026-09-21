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21.09.2026 16:29:00

McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag auf rotem Terrain

McDonalds Aktie News: McDonalds am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 246,86 USD.

McDonald's
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Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 246,86 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'918 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 246,54 USD. Bei 249,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 176'506 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 341,75 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Bei 246,54 USD erreichte der Anteilsschein am 21.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 0,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 USD aus. McDonalds liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,32 USD gegenüber 3,14 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2026 12,91 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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