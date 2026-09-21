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21.09.2026 18:00:42
Optimismus in New York: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen
Das macht das Börsenbarometer in New York heute.
Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.45 Prozent höher bei 51’913.70 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.180 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.279 Prozent auf 51’826.78 Punkte an der Kurstafel, nach 51’682.64 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des Dow Jones betrug 51’747.68 Punkte, das Tageshoch hingegen 52’030.86 Zähler.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53’277.01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wies der Dow Jones 51’564.70 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46’315.27 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.30 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 2.29 Prozent auf 352.28 USD), Amgen (+ 1.79 Prozent auf 392.56 USD), Nike (+ 1.53 Prozent auf 36.06 USD), Boeing (+ 1.48 Prozent auf 201.14 USD) und Merck (+ 1.46 Prozent auf 149.02 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Chevron (-1.72 Prozent auf 205.90 USD), Home Depot (-1.35 Prozent auf 259.35 EUR), UnitedHealth (-0.69 Prozent auf 374.30 USD), Coca-Cola (-0.45 Prozent auf 87.85 USD) und McDonalds (-0.29 Prozent auf 247.52 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7’821’792 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.667 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf
Die Travelers-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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