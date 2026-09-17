McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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|Profitables McDonalds-Investment?
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17.09.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor einem Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die McDonalds-Aktie Investoren gebracht.
Am 17.09.2025 wurden McDonalds-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die McDonalds-Aktie bei 304.97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.328 McDonalds-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 81.50 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Papiers am 16.09.2026 auf 248.56 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18.50 Prozent verringert.
Der Marktwert von McDonalds betrug jüngst 178.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
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16.09.26
|McDonalds Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochabend vermehrt von McDonalds (finanzen.ch)
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16.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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15.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
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14.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
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14.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in Rot (finanzen.ch)
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14.09.26
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|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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