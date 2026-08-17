Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Um 16:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.34 Prozent schwächer bei 53’549.66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24.957 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.205 Prozent stärker bei 53’842.80 Punkten in den Handel, nach 53’732.41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 53’511.63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 53’663.11 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52’146.42 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Wert von 49’526.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 44’946.12 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.68 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 1.39 Prozent auf 868.51 USD), Cisco (+ 1.11 Prozent auf 112.92 USD), Goldman Sachs (+ 0.97 Prozent auf 1’049.48 USD), Chevron (+ 0.63 Prozent auf 201.25 USD) und JPMorgan Chase (+ 0.62 Prozent auf 365.10 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Salesforce (-2.41 Prozent auf 191.49 USD), McDonalds (-1.99 Prozent auf 267.39 USD), Microsoft (-1.89 Prozent auf 486.02 USD), Sherwin-Williams (-1.70 Prozent auf 353.00 USD) und Nike (-1.60 Prozent auf 40.08 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 3’017’084 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro heraus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.87 erwartet. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch