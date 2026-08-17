McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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17.08.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 266,51 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,3 Prozent auf 266,51 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'486 Punkten liegt. In der Spitze fiel die McDonalds-Aktie bis auf 265,88 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 270,18 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 423'880 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 341,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.07.2026 bei 260,99 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,50 USD, nach 7,17 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 04.08.2026. Das EPS lag bei 3,32 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.84 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.10 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von McDonalds wird am 22.10.2026 gerechnet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,93 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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