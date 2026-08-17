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17.08.2026 22:33:42
Börse New York: Dow Jones gibt letztendlich nach
Heute zogen sich die Anleger in New York zurück.
Am Montag bewegte sich der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.51 Prozent tiefer bei 53’459.78 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24.957 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.205 Prozent auf 53’842.80 Punkte an der Kurstafel, nach 53’732.41 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 53’395.23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 53’663.11 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones
Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 17.07.2026, bei 52’146.42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der Dow Jones 49’526.17 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, einen Stand von 44’946.12 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.49 Prozent nach oben. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 2.93 Prozent auf 881.65 USD), Chevron (+ 1.35 Prozent auf 202.70 USD), Goldman Sachs (+ 1.14 Prozent auf 1’051.31 USD), Cisco (+ 1.09 Prozent auf 112.90 USD) und Amgen (+ 1.00 Prozent auf 419.38 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Nike (-4.03 Prozent auf 39.09 USD), Walt Disney (-3.14 Prozent auf 103.50 USD), Microsoft (-3.04 Prozent auf 480.35 USD), McDonalds (-2.68 Prozent auf 265.53 USD) und Salesforce (-2.67 Prozent auf 190.97 USD).
Die teuersten Dow Jones-Unternehmen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 23’606’223 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro den grössten Anteil.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.01 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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