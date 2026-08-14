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Dow Jones-Kursentwicklung 14.08.2026 18:00:45

Börse New York: Dow Jones notiert am Freitagmittag im Minus

Börse New York: Dow Jones notiert am Freitagmittag im Minus

Der Dow Jones verbucht am fünften Tag der Woche Verluste.

Coca-Cola
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Am Freitag fällt der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 0.28 Prozent auf 53’690.39 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25.017 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.021 Prozent auf 53’828.55 Punkte an der Kurstafel, nach 53’839.99 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 53’890.84 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 53’682.63 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.707 Prozent abwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 52’508.27 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Wert von 50’063.46 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der Dow Jones auf 44’911.26 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.97 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walt Disney (+ 1.78 Prozent auf 106.67 USD), Chevron (+ 1.48 Prozent auf 200.62 USD), McDonalds (+ 0.98 Prozent auf 274.92 USD), UnitedHealth (+ 0.60 Prozent auf 401.46 USD) und Coca-Cola (+ 0.58 Prozent auf 87.93 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Cisco (-2.71 Prozent auf 110.40 USD), Salesforce (-2.18 Prozent auf 196.98 USD), Amgen (-1.27 Prozent auf 412.54 USD), IBM (-1.10 Prozent auf 234.54 USD) und Home Depot (-1.05 Prozent auf 292.10 EUR).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 6’243’085 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.86 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.96 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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