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13.08.2026 20:03:28
Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich leichter
Am Donnerstag legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.04 Prozent auf 53’747.99 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.019 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.051 Prozent stärker bei 53’797.47 Punkten, nach 53’770.27 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 53’622.46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 54’049.14 Punkten erreichte.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0.600 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 13.07.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52’498.64 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 49’693.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44’922.27 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.09 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 1.22 Prozent auf 134.54 USD), Nike (+ 1.14 Prozent auf 40.97 USD), Coca-Cola (+ 0.95 Prozent auf 87.53 USD), Goldman Sachs (+ 0.84 Prozent auf 1’045.92 USD) und Caterpillar (+ 0.75 Prozent auf 862.04 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Cisco (-8.90 Prozent auf 112.85 USD), Home Depot (-3.62 Prozent auf 295.20 EUR), 3M (-1.30 Prozent auf 181.39 USD), McDonalds (-1.16 Prozent auf 272.49 USD) und UnitedHealth (-1.11 Prozent auf 401.07 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’915’034 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.570 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der Dow Jones-Werte
In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4.03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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