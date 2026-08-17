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17.08.2026 18:00:31
Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag
Der Dow Jones sinkt aktuell.
Am Montag notiert der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.40 Prozent leichter bei 53’516.75 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24.957 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.205 Prozent höher bei 53’842.80 Punkten, nach 53’732.41 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’663.11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’491.24 Zählern.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52’146.42 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Stand von 49’526.17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 44’946.12 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10.61 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 2.58 Prozent auf 878.65 USD), Johnson Johnson (+ 1.33 Prozent auf 263.81 USD), Goldman Sachs (+ 1.01 Prozent auf 1’049.96 USD), NVIDIA (+ 0.76 Prozent auf 226.88 USD) und Amgen (+ 0.64 Prozent auf 417.86 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Nike (-3.62 Prozent auf 39.26 USD), Sherwin-Williams (-2.56 Prozent auf 349.91 USD), Salesforce (-2.29 Prozent auf 191.71 USD), McDonalds (-2.24 Prozent auf 266.72 USD) und Microsoft (-2.14 Prozent auf 484.80 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’703’196 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4.701 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.01 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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