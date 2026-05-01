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McDonald's Aktie 950605 / US5801351017

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07.05.2026 14:21:12

McDonalds Sector Perform

McDonald's
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Die Fastfoodkette habe die vergleichsweise niedrigen Erwartungen für Umsatz und operatives Ergebnis erfüllt und mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie übertroffen, schrieb Logan Reich am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: McDonald's Corp. Sector Perform
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 330.00
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Logan Reich 		KGV*:
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