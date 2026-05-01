McDonald's 222.62 CHF 0.10% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Die Fastfoodkette habe die vergleichsweise niedrigen Erwartungen für Umsatz und operatives Ergebnis erfüllt und mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie übertroffen, schrieb Logan Reich am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:35 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.