McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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17.08.2026 16:29:00
McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 266,59 USD abwärts.
Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 266,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'563 Punkten liegt. In der Spitze fiel die McDonalds-Aktie bis auf 266,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 270,18 USD. Von der McDonalds-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 203'108 Stück gehandelt.
Am 03.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 341,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.07.2026 bei 260,99 USD. Abschläge von 2,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
McDonalds-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 7,17 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,50 USD aus. McDonalds veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,32 USD, nach 3,14 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,76 Prozent auf 7.10 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die McDonalds-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,93 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu McDonald's Corp.
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16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
14.08.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds zeigt sich am Abend freundlich (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Börse New York: Dow Jones notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones notiert zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
06.08.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächelt zum Handelsende (finanzen.ch)
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|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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