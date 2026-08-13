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Kursentwicklung im Fokus 13.08.2026 22:33:47

Zuversicht in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones

Zuversicht in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im Dow Jones

Am Abend agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

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Am Donnerstag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 53’839.99 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25.019 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.051 Prozent stärker bei 53’797.47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 53’770.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 54’049.14 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’622.46 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der Dow Jones bereits um 0.430 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52’498.64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der Dow Jones bei 49’693.20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 44’922.27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11.28 Prozent. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 4.16 Prozent auf 201.37 USD), Merck (+ 1.98 Prozent auf 135.55 USD), Nike (+ 1.78 Prozent auf 41.23 USD), Visa (+ 1.68 Prozent auf 365.45 USD) und Walt Disney (+ 1.53 Prozent auf 104.80 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Cisco (-8.40 Prozent auf 113.47 USD), Home Depot (-3.62 Prozent auf 295.20 EUR), UnitedHealth (-1.61 Prozent auf 399.06 USD), McDonalds (-1.25 Prozent auf 272.25 USD) und Amazon (-0.80 Prozent auf 265.13 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 26’775’521 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.570 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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