LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat LVMH mit einem Kursziel von 520 Euro auf "Outperform" belassen. Chinesische Modemarken seien seit 2010 wie Pilze aus dem Boden geschossen und hätten den heimischen Bekleidungsmarkt im Sturm erobert, schrieb Luca Solca am Freitag in seiner Betrachtung europäischer Luxusgüterkonzerne. Einige dieser Marken stießen zwar zunehmend auch außerhalb Chinas auf Interesse. Doch die meisten blieben auf den heimischen Markt fokussiert - auch wegen dessen Größe und der mit einer internationalen Expansion verbundenen Unsicherheiten. Größere europäische Luxusmarken wie etwa LVMH und Hermes seien innerhalb ihrer Branche vergleichsweise besser positioniert, um ihrerseits in China Erfolg zu haben./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
520.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
397.80 €
|
Abst. Kursziel*:
30.72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
396.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.08%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
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|EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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16.09.26
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Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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|12:47
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:47
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
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|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|372.90
|-0.80%
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