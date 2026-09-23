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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

371.60
CHF
-4.30
CHF
-1.14 %
14:55:00
SWX
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25.09.2026 12:47:53

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
376.04 CHF 0.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat LVMH mit einem Kursziel von 520 Euro auf "Outperform" belassen. Chinesische Modemarken seien seit 2010 wie Pilze aus dem Boden geschossen und hätten den heimischen Bekleidungsmarkt im Sturm erobert, schrieb Luca Solca am Freitag in seiner Betrachtung europäischer Luxusgüterkonzerne. Einige dieser Marken stießen zwar zunehmend auch außerhalb Chinas auf Interesse. Doch die meisten blieben auf den heimischen Markt fokussiert - auch wegen dessen Größe und der mit einer internationalen Expansion verbundenen Unsicherheiten. Größere europäische Luxusmarken wie etwa LVMH und Hermes seien innerhalb ihrer Branche vergleichsweise besser positioniert, um ihrerseits in China Erfolg zu haben./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 04:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
520.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
397.80 € 		Abst. Kursziel*:
30.72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
396.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.08%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
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