LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
376.60CHF
5.60CHF
1.51 %
09:01:04
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zugeh. Wertpapiere
24.09.2026 07:29:58
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
377.36 CHF -0.08%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH mit einem Kursziel von 645 Euro auf "Buy" belassen. Die von der Arnault-Familie angekündigte Vereinfachung der Holdingstruktur, mit der sie den Luxusgüterkonzern kontrolliere, sende ein starkes Signal des Vertrauens in die Geschäftsentwicklung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
645.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
396.20 €
|
Abst. Kursziel*:
62.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
400.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61.15%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
23.09.26
|Arnault family moves to consolidate control of LVMH (Financial Times)
|
17.09.26
|LVMH scion Alexandre Arnault appointed to Nike board (Financial Times)
|
16.09.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 legt mittags zu (finanzen.ch)
|
16.09.26
|EURO STOXX 50-Papier LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätte eine Investition in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Euronext-Handel: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
|
15.09.26
|Schwacher Handel in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Overweight
|Barclays Capital
|15.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|371.00
|-3.37%
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|08:04
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Jefferies & Company Inc.
AB InBev Buy
|07:59
|
RBC Capital Markets
AB InBev Outperform
|07:29
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|07:29
|
UBS AG
Henkel vz. Neutral