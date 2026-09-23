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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

376.60
CHF
5.60
CHF
1.51 %
09:01:04
SWX
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24.09.2026 07:29:58

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
377.36 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH mit einem Kursziel von 645 Euro auf "Buy" belassen. Die von der Arnault-Familie angekündigte Vereinfachung der Holdingstruktur, mit der sie den Luxusgüterkonzern kontrolliere, sende ein starkes Signal des Vertrauens in die Geschäftsentwicklung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 23:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
645.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
396.20 € 		Abst. Kursziel*:
62.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
400.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.15%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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22.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
18.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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