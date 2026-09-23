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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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Profitable LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Investition? 23.09.2026 10:02:24

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr verloren

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Einstiegs gewesen.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
379.33 CHF -0.02%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie an diesem Tag 523.20 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1.911 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 22.09.2026 768.25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 401.95 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 23.17 Prozent.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 199.46 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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