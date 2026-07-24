LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca stellte es in einer am Montag vorliegenden Studie in Frage, ob die Resultate ausreichend gut sind, damit die Aktie sich weiter erholen kann. In der Mode- und Lederwarensparte sei eine positive Überraschung zwar ausgeblieben, doch erstmals seit sieben Quartalen habe es hier wieder einen Anstieg gegeben. Die operative Gewinnmarge (Ebit) sei höher als gedacht./rob/tih/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:13 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
452.00 €
|
Abst. Kursziel*:
32.74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
460.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.34%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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