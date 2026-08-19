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Tenet Healthcare Aktie 19722583 / US88033G4073

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Bilanzen treiben an 19.08.2026 09:46:00

Abseits der grossen Namen: Diese KI-Aktien legten nach Zahlen kräftig zu

Abseits der grossen Namen: Diese KI-Aktien legten nach Zahlen kräftig zu

In dieser Bilanzsaison finden sich abseits der bekannten Namen mehrere Aktien mit KI-Bezug, deren Kurse nach überraschend starken Quartalszahlen in den Rallymodus schalteten.

Tenet Healthcare
217.99 CHF -0.55%
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  • Ein Gesundheitskonzern steigert seinen Gewinn im Quartal fast auf das Dreifache
  • Mehrere Firmen heben nach Zahlen-Beats ihre Jahresprognosen deutlich an
  • Ein Cloud-Anbieter für KI-Workloads meldet einen enormen Auftragsbestand

Abseits der bekannten Technologiegiganten fielen in der Berichtssaison zum zweiten Quartal 2026 bislang mehrere eher unbekannte Aktien mit kräftigen Kursbewegungen auf, nachdem ihre Quartalszahlen die Erwartungen weit übertroffen hatten. Ihre Rallys stellten dabei die Kurssprünge bekannterer Namen teils deutlich in den Schatten. Zu den auffälligsten Beispielen zählen NVE Corporation, dicht gefolgt von Tenet Healthcare, Bausch Health und Gartner. Auch die stärker mit Künstlicher Intelligenz verknüpften Werte Nebius und CoreWeave verzeichneten nach ihren Berichten kräftige Kurssprünge.

Tenet Healthcare: Gewinnsprung und höhere Prognose

Der Gesundheitsdienstleister Tenet Healthcare, der über sein Ambulatory-Care-Segment United Surgical Partners International das grösste ambulante Versorgungsnetzwerk des Landes sowie ein Portfolio an Akut- und Spezialkliniken betreibt, veröffentlichte am 23. Juli seine Zahlen zum zweiten Quartal 2026, die den Kurs in der Folge kräftig antrieben. Am ersten Handelstag nach der Bilanzvorlage legte die Tenet Healthcare-Aktie an der NYSE um 17,17 Prozent zu, doch das war noch nicht alles. Auch in den Folgetagen schnellte der Anteilsschein weiter hoch und schloss zuletzt bei 270,21 US-Dollar. Ausgehend vom letzten Kurs vor Veröffentlichung der Quartalszahlen ist das ein Plus von 35,77 Prozent - innerhalb von weniger als einem Monat.

Der Nettogewinn für die Stammaktionäre von Tenet Healthcare stieg im abgelaufenen Jahresviertel auf 826 Millionen US-Dollar beziehungsweise 9,84 US-Dollar je verwässerter Aktie, nach 288 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie legte um 52,2 Prozent auf 6,12 US-Dollar zu, während das konsolidierte bereinigte EBITDA um 16,3 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar kletterte und damit die obere Spanne der eigenen Prognose übertraf. Der Verwaltungsrat erhöhte zudem das Aktienrückkaufprogramm um zwei Milliarden US-Dollar und hob die Jahresprognose für 2026 an: Das bereinigte EBITDA soll nun zwischen 4,83 und 5,03 Milliarden US-Dollar liegen. Der bereinigte freie Cashflow soll 2,725 bis 3,025 Milliarden US-Dollar erreichen. CEO Saum Sutaria führte die operative Überperformance auf starkes Umsatzwachstum bei bestehenden Einrichtungen und effektives Kostenmanagement zurück.

Weitere Zahlen-Gewinner der Berichtssaison

NVE Corporation verzeichnete innerhalb von nur einem Handelstag an der NASDAQ ein Kursplus von 54,83 Prozent, nachdem der Sensorhersteller am 22. Juli nachbörslich einen Umsatzsprung um 81 Prozent auf 11 Millionen US-Dollar sowie ein Ergebnis je Aktie von 1,32 US-Dollar nach 0,74 US-Dollar im Vorjahr gemeldet hatte. Das Unternehmen kündigte zudem eine Dividende von 1,00 US-Dollar je Aktie an und ernannte Peter Eames zum neuen Chief Executive Officer. Anders als bei Tenet Healthcare schmolz ein Teil der Gewinne bei NVE Corporation inzwischen jedoch wieder ab: Zuletzt beendete das Papier den NASDAQ-Handel bei 114,78 US-Dollar. Es stand damit jedoch noch immer 32,42 Prozent höher als vor den Zahlen.

Bausch Health, ein diversifizierter Gesundheitskonzern mit den Segmenten Salix, Bausch + Lomb und Solta Medical, veröffentlichte seinen Quartalsbericht am 30. Juli: Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2026 um 13 Prozent auf 2,85 Milliarden US-Dollar, das bereinigte Ergebnis je Aktie verzeichnete laut Investing.com das 13. Wachstumsquartal in Folge. Die Jahresprognose wurde angehoben, allerdings verwies das Unternehmen auf Gegenwind von rund 275 Millionen US-Dollar im zweiten Halbjahr durch Generika-Konkurrenz und Medicaid-Effekte. Die Aktie von Bauch Health sprang am Tag der Quartalsveröffentlichung an der NYSE um 28,85 Prozent nach oben und zog seitdem weiter an. Zuletzt stand sie bei 6,93 US-Dollar und damit 48,08 Prozent höher als vor der Bilanz.

Gartner, ein Beratungsunternehmen für Führungskräfte, das Nachfrage nach KI-Beratung als grössten Wachstumstreiber im Kundenstamm sieht, meldete am 4. August für das zweite Quartal einen Umsatz von 1,667 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 4,37 US-Dollar aus, jeweils über den Erwartungen. Die Aktie schnellte an der NYSE direkt nach der Bilanzvorlage zunächst um 22,61 Prozent auf 185,79 US-Dollar hoch, steht nun jedoch etwas tiefer bei 182,07 US-Dollar. Im Vergleich zum letzten Handelstag vor der Zahlenvorlage ergibt sich dennoch ein Plus von 20,15 Prozent.

KI-Cloud-Anbieter Nebius und CoreWeave mit Zuwächsen

Auch zwei stärker auf Künstliche Intelligenz ausgerichtete Werte gehören zu den grössten Kursgewinnern der aktuellen Berichtssaison. Nebius, ein in Amsterdam ansässiger KI-Cloud-Infrastrukturanbieter, dessen AI-Cloud-Segment rund 98 Prozent des Konzernumsatzes ausmacht, meldete für das zweite Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 582,3 Millionen US-Dollar, ein Plus von 454 Prozent gegenüber dem Vorjahr und über der Analystenerwartung von 572,75 Millionen US-Dollar. Das bereinigte EBITDA drehte auf 236,2 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 21 Millionen US-Dollar angefallen war. Die Nebius-Aktie legte daraufhin an der NASDAQ am Tag nach der Zahlenvorlage um 34,14 Prozent zu und stand am Dienstag zum Handelsschluss noch 28,57 Prozent höher als vor der Bilanz.

Auch CoreWeave, das sich selbst als Cloud-Anbieter für KI-Workloads beschreibt und seit März 2025 an der NASDAQ notiert ist, wies am 11. August für das zweite Quartal 2026 einen Umsatzsprung auf 2,58 Milliarden US-Dollar aus, ein Plus von 112 Prozent gegenüber dem Vorjahr, bei einem Nettoverlust von 626 Millionen US-Dollar. Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2026 bei rund 104 Milliarden US-Dollar, ohne mehr als 25 Milliarden US-Dollar an neuen Kundenverpflichtungen aus den ersten Wochen des dritten Quartals zu berücksichtigen. Das Unternehmen weitete zudem seine aktive Rechenleistung um rund 500 Megawatt auf 1,5 Gigawatt aus und wurde in den NASDAQ 100 aufgenommen. Die Anleger quittierten dies, indem sie die CoreWeave-Aktie am Tag nach der Veröffentlichung an der NASDAQ um 19,28 Prozent nach oben schickten. Nach einem Kursrutsch im gestrigen Dienstagshandel ist davon jedoch nur noch ein mageres Plus von 3,16 Prozent übrig.

Die bisherige Berichtssaison zum zweiten Quartal 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, dass starke Überraschungen nicht nur bei den grossen Technologiekonzernen zu finden sind. So überzeugten vor allem auch Unternehmen wie Tenet Healthcare, NVE, Bausch Health und Gartner überzeugten mit besser als erwarteten Zahlen und angehobenen Prognosen, während Nebius und CoreWeave die im zweiten Quartal hohe Nachfrage nach KI-Infrastruktur unterstrichen. Die teils enormen Kursreaktionen zeigen zugleich, wie stark Anleger auf positive Überraschungen reagieren - aber auch, wie schnell Gewinne bei hoch bewerteten Wachstumswerten wieder abgegeben werden können.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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