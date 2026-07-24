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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Leicht gelte dies auch für das organische Wachstum im zweiten Quartal./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.