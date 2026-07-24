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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

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27.07.2026 18:39:16

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Leicht gelte dies auch für das organische Wachstum im zweiten Quartal./rob/tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
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Analyst Name::
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