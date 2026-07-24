LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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27.07.2026 18:39:16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
432.54 CHF 3.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Studie. Leicht gelte dies auch für das organische Wachstum im zweiten Quartal./rob/tih/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 12:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
452.00 €
|
Abst. Kursziel*:
32.74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
461.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.10%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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