LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Kernmarke Louis Vuitton scheine in China im Zusammenhang mit einem Markenrechtsstreit unter Druck geraten zu sein, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn dies zu kurz zurückliege, um die Zahlen des zweiten Quartals zu beeinflussen, sei es ungünstig, da die Investoren für die zweite Jahreshälfte auf eine stärkere Dynamik in China gesetzt hätten./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
650.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
454.65 €
|
Abst. Kursziel*:
42.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
456.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.51%
|
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
12:26
|Freundlicher Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
09:28
|CAC 40 aktuell: CAC 40 zum Start des Freitagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
23.07.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
23.07.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 zum Start in Rot (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Optimismus in Paris: Börsianer lassen CAC 40 schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Starker Wochentag in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|14:16
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|22.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|02.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|420.00
|1.81%
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|14:28
|
DZ BANK
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|14:16
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|14:16
|
UBS AG
RELX Buy
|13:34
|
Warburg Research
ATOSS Software Buy
|13:05
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Deutsche Bank AG
easyJet Hold
|13:01
|
Deutsche Bank AG
BNP Paribas Hold
|12:59
|
Deutsche Bank AG
Sartorius vz. Buy