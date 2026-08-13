Handel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich

Um 09:11 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0.23 Prozent höher bei 8’694.63 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.543 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.318 Prozent auf 8’702.54 Punkte an der Kurstafel, nach 8’674.94 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8’703.54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8’689.41 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0.182 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’364.65 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’007.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’804.97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6.09 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 18’524 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 235.519 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch