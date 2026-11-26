Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 2.41 Prozent höher bei 29’284.89 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 325.716 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 1.20 Prozent fester bei 28’937.84 Punkten in den Handel, nach 28’595.47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’287.76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 28’937.84 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1.63 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.10.2026, den Wert von 30’287.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’521.35 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wurde der MDAX auf 29’220.00 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.47 Prozent zurück. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Elmos Semiconductor (+ 7.19 Prozent auf 99.90 EUR), Schaeffler (+ 6.14 Prozent auf 5.27 EUR), DEUTZ (+ 5.99 Prozent auf 8.06 EUR), Aroundtown SA (+ 5.89 Prozent auf 1.76 EUR) und AUMOVIO (+ 5.57 Prozent auf 30.30 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen TUI (+ 0.03 Prozent auf 6.83 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0.09 Prozent auf 42.62 EUR), Lufthansa (+ 0.44 Prozent auf 8.73 EUR), RATIONAL (+ 0.74 Prozent auf 614.00 EUR) und Delivery Hero (+ 0.82 Prozent auf 36.88 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’074’844 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 39.583 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.14 zu Buche schlagen. Mit 8.12 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch