|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrative Lufthansa-Investition?
|
26.11.2026 10:02:03
MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lufthansa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Lufthansa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das Lufthansa-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8.19 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 122.041 Lufthansa-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’061.02 EUR, da sich der Wert eines Lufthansa-Anteils am 25.11.2026 auf 8.69 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6.10 Prozent.
Der Lufthansa-Wert an der Börse wurde auf 10.51 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
26.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|MDAX aktuell: MDAX am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.11.26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Lufthansa-Aktie zieht an: Harte Kritik der Pilotengewerkschaft kritisiert (Dow Jones)
|
24.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|24.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Lufthansa Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.