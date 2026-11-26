Das Lufthansa-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8.19 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 122.041 Lufthansa-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’061.02 EUR, da sich der Wert eines Lufthansa-Anteils am 25.11.2026 auf 8.69 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +6.10 Prozent.

Der Lufthansa-Wert an der Börse wurde auf 10.51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch