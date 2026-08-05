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Zahlen im Fokus 05.08.2026 21:01:00

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mit diesen Ergebnissen rechnen Analysten für die kommende Lyft-Bilanz.

Lyft
13.32 CHF 0.03%
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Lyft wird am 06.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.06.2026 - vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 35 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,144 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Lyft soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 38 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 38 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,573 USD aus. Im Vorjahr waren 6,81 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 42 Analysten im Durchschnitt 7,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 6,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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