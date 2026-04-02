London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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1.11 %
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10.04.2026 07:37:17
London Stock Exchange (LSE) Overweight
London Stock Exchange
95.36 CHF 1.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13600 auf 13700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni gab seinen Schätzungen vor dem Quartalsbericht am 23. April am Donnerstagabend den letzten Feinschliff. Er unterstrich seinen Optimismus für die Aktien der Londoner./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
137.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
103.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
90.70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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