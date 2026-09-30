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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13630 auf 13140 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Carruthers kappte am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator für die Briten. Euronext und Deutsche Börse profitierten besonders von zyklisch steigenden Handelsvolumina./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.